На стоящейся мегатрассе М12 уже вовсю укладывают асфальт

Параллельно укладке асфальта идут работы по монтажу мачт освещения. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на всем протяжении М12 предусмотрено искусственное освещение, разделительное монолитное ограждение, а по краям — металлические барьеры.

Общая протяженность нулевого этапа — 65 километра, на которых предстоит обустроить 3 разноуровневых транспортных развязки, а также — 31 искусственное сооружение (мосты, путепроводы, пешеходные переходы).

Сейчас работы ведутся на 26 искусственных сооружениях, притом свайные основания выполнены на 80%, а фундаменты — на 75%. На трех путепроводах рабочие успели смонтировать балки пролетного строения и установить опорные части.

Впрочем, такие темпы вполне объяснимы. На объекте задействовано более 380 единиц техники и свыше 1 200 человек — это рабочие, механизаторы и высококвалифицированные специалисты.

Напомним, что трасса М12 — это главная мегастройка современной России, что сначала должна соединить Москву и Казань, а затем — протянуться до Екатеринбурга. Портал «АвтоВзгляд» своими глазами увидел, как движутся дорожные работы.