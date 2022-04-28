Не навредят ли стахановские темпы качеству строящихся дорог

Фото: Автодор.
С такими темпами дорожного строительства современная Россия сталкивается впервые. Скажем, в пик работ по укладке асфальтобетона на первом этапе будущей трассы М12 поставку смеси будут обеспечивать четыре асфальтобетонных завода (АБЗ). Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», каждый час предприятия смогут отгружать до 500 тонн продукци.
Алексей Кованов

Для начала уточним, что протяженность первого этапа мегатрассы М12 составляет 80 километров: он пройдет от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А−108 «Московское большое кольцо» до трассы М7 «Волга».

На основном ходу недалеко от деревни Старое Аннино уже стартовала укладка асфальтобетона. За первые сутки дорожные рабочие уложили 1580 тонн асфальтобетонной смеси, а с наращиванием объемов ежедневно планируется укладывать 4000 тонн.

За 2022 год сюда уйдет порядка 640 000 тонн смеси. В настоящее время укладывается верхний слой основания, для устройства которого используется асфальтобетонная смесь SP 32-Э, что рассчитана на экстремальные нагрузки.

На выходе дорожники планируют получить покрытие, устойчивое к образованию колей, сеткам трещин и усталостному разрушению. Это позволит достичь максимально долго срока слуюжбы дороги, так что стахановские методы не должны отразиться на качестве строящейся магистрали.

безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога
28 апреля 2022
409