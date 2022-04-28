Не навредят ли стахановские темпы качеству строящихся дорог

Для начала уточним, что протяженность первого этапа мегатрассы М12 составляет 80 километров: он пройдет от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А−108 «Московское большое кольцо» до трассы М7 «Волга».

На основном ходу недалеко от деревни Старое Аннино уже стартовала укладка асфальтобетона. За первые сутки дорожные рабочие уложили 1580 тонн асфальтобетонной смеси, а с наращиванием объемов ежедневно планируется укладывать 4000 тонн.

За 2022 год сюда уйдет порядка 640 000 тонн смеси. В настоящее время укладывается верхний слой основания, для устройства которого используется асфальтобетонная смесь SP 32-Э, что рассчитана на экстремальные нагрузки.

На выходе дорожники планируют получить покрытие, устойчивое к образованию колей, сеткам трещин и усталостному разрушению. Это позволит достичь максимально долго срока слуюжбы дороги, так что стахановские методы не должны отразиться на качестве строящейся магистрали.