«Черный» отрезок трассы М7 «Волга» срочно продублируют новым

В этом году строители планируют запустить движение по двадцати шести километрам второго этапа трассы М12 во Владимирской области. Этот участок пройдет параллельно южному обходу Владимира. Там идет возведение девяти искусственных сооружений, включая развязку с автодорогой М7.

На развязке уже закончен монтаж всех 39 балок и строители готовятся бетонировать пролеты. Также полным ходом идут работы над десятью съездами, которые не только обеспечат связь с М7, но и дадут возможность автомобилистам заехать на М12 с южного обхода города.

Над автомобильной дорогой «Владимир — поселок Мостострой» и железной дорогой также закончен монтаж балок. Вдобавок закончены монолитные работы на путепроводе для пропуска движения по «М-7 — база Ревяки». Плюс ведется устройство дорожной одежды на двадцати пяти километрах отрезка.