Трассу М4 «Дон» неожиданно успели отремонтировать до сезона отпусков

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители госкомпании «Автодор», по статистике после 12 июня наблюдается рост интенсивности движения. Поэтому перед рабочими стояла задача завершить замену дорожного покрытия именно до этой даты. В итоге, к пику летних отпусков удалось обеспечить полную пропускную способность ростовского участка М−4.

И это большой успех! Ведь из-за украинского конфликта российские дорожники вынуждены оперативно искать новых поставщиков техники и некоторых стройматериалов, но это — далеко не единственная острая проблема отрасли. Машины найти все-таки можно, другой вопрос, что работать на них некому, ведь потенциальных кандидатов не привлекают даже высокие зарплаты.

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