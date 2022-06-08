Трассу М4 «Дон» неожиданно успели отремонтировать до сезона отпусков

Фото: Автодор.
В Ростовской области заканчивается масштабный ремонт: в конце этой недели дорожники планируют открыть движение по всем 108 километрам ростовского отрезка трассы М4, на которых прошла замена дорожного полотна. И это тот редкий случай, когда дорожники сумели уложиться до начала сезона отпусков.
Алексей Кованов

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители госкомпании «Автодор», по статистике после 12 июня наблюдается рост интенсивности движения. Поэтому перед рабочими стояла задача завершить замену дорожного покрытия именно до этой даты. В итоге, к пику летних отпусков удалось обеспечить полную пропускную способность ростовского участка М−4.

И это большой успех! Ведь из-за украинского конфликта российские дорожники вынуждены оперативно искать новых поставщиков техники и некоторых стройматериалов, но это — далеко не единственная острая проблема отрасли. Машины найти все-таки можно, другой вопрос, что работать на них некому, ведь потенциальных кандидатов не привлекают даже высокие зарплаты.

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8 июня 2022
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