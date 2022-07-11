Автомобили отдыхающих вновь провоцируют коллапс на трассе М4 «Дон»

«Народная мудрость» российских путешественников к теплому Черному морю гласит: никогда не оказывайся на территории Краснодарского края вечером пятницы или утром субботы. Если только в твои планы не входит многочасовой «отдых» в дорожном заторе. Минувшие выходные стали очередным подтверждением этой истины.

В частности, автомобильная «пробка» образовалась в районе Горячего Ключа на участке трассы М4 «Дон». Интернет-сервисы оценивали ее протяженность в семь километров. Кроме того, жители Краснодара, пожелавшие выехать для отдыха в сторону Черного моря, с удивлением обнаружили, что мощный затор на выезде из города образовался уже к 4.30 утра. Четырехкилометровая пробка фиксировались также на Новороссийском шоссе как на подъезде к Джубге со стороны Краснодара, так и во встречном направлении. Сложно проехать было и по участку дороги от Ольгинки до Новомихайловского, сообщили «Кубанские новости».

Впрочем, сейчас в Сочи все равно не получится полноценно отдохнуть. В ночь на 11 июля на Краснодарский край обрушились проливные дожди, было объявлено штормовое предупреждение. Ряд улиц в прибрежных поселках Адлерского и Лазаревского районов подтопило, речки вышли из берегов. Автомобильное движение по городу затруднено. Кроме того, из-за непогоды власти закрыли для доступа отдыхающих городские пляжи.