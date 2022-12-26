Регионам разрешат «вешать» на федеральный бюджет ремонт шоссе, проходящих через деревни

Разрабатываемая ведомством новелла описывает механику перевода под федеральное «крыло» дорог регионального значения, имеющих стратегическое значение, на ремонт которых у местных бюджетов нет денег (например, те трассы, что соединяют региональные центры с аэро- или морским портами). Заметим, что новая редакция законопроекта приравняла к подобным транспортным артериям еще и магистрали, ведущие к туристическим объектам.

Но самое главное изменение в том, что из документа исчез запрет передавать на баланс федерального бюджета шоссе, проходящие через населенные пункты. Это даст местным властям возможность повесить «на шею» Росавтодора свою «головную боль» по содержанию и обустройству на таких трассах пешеходных переходов, светофорных объектов, тротуаров и прочего. В первой редакции минтрансовского законопроекта подобного «подарка» региональным властям не содержалось.