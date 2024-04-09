Сотрудникам независимых заправок представили актуальные технологии контроля качества топлива

В пресс-службе компании сообщили, что в мероприятии приняли участие сотрудники независимых АЗС из 35 регионов страны.

Подходы к организации контроля нефтепродуктов были представлены в рамках образовательной сессии «Газпром нефти»

Участники сессии познакомились с интеллектуальными системами, которые обеспечивают сохранность топлива при транспортировке. Кроме того, специалисты топливной компании рассказали о принципах работы с нефтепродуктами во время приемки, хранения и реализации, а также представили технологии, предотвращающие смешение нефтепродуктов, и стандарты работы с сезонным топливом.

В компании отметили, что подтверждением соблюдения высоких стандартов служит специальная маркировка, предоставляемая партнерам при успешном прохождении системного мониторинга параметров нефтепродуктов.

«Применение наработок „Газпром нефти“ в построении процессов на АЗС дает возможность повысить эффективность и устойчивость независимого заправочного бизнеса. Знак, который мы получаем от партнера, помогает автомобилистам сделать выбор в пользу надежного продавца топлива, а нашей сети дает дополнительные конкурентные преимущества на рынке», — сообщил руководитель сети АЗС «Агат» в Челябинской области Сергей Федорович.

Начиная с 2017 года, к проекту, который помогает организовать на независимых АЗС профессиональный контроль параметров нефтепродуктов, присоединилось 640 автозаправочных станций.

«Своим партнерам — владельцам сетей АЗС или частных автозаправочных станций — мы предлагаем внедрять наши отраслевые стандарты сохранной логистики и реализации топлива, доказавшие свою надежность и эффективность. Более того, для уверенности автомобилистов в качестве топлива мы готовы методологически поддерживать малый и средний заправочный бизнес», — резюмировал руководитель центра качества сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Дмитрий Ким.