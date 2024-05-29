Все российские трассы обеспечат сотовой связью и интернетом

Сейчас даже на пути между Москвой и Санкт-Петербургом не везде работают сотовая связь и мобильный интернет — чего уж говорить о дорогах в отдаленных регионах страны. Впрочем, есть шанс, что в обозримом будущем ситуация с сетевым покрытием на трассах улучшится, ведь на нее обратили внимание депутаты Госдумы и сенаторы.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий расширение зоны приема сотовых сигналов на автодорогах и в небольших населенных пунктах, расположенных у трасс. Авторы поправок в законы «Об автодорогах» и «О связи» отмечают, что в настоящее время федеральные магистрали покрыты сетями GSM почти на 90%, LTE — от 54 до 75%. А региональные — всего на 20-40%. Ситуацию надо улучшать, ведь это повысит не только комфорт, но и безопасность на трассах — особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для расширения сетевого покрытия и повышения качества сотового сигнала инициаторы предлагают разрешить размещать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог. А еще — запретить владельцам трасс переносить оборудование во время ремонта или строительства.

Идея, безусловно, отличная, только вот когда она воплотится в жизнь и воплотится ли вообще, пока непонятно. Ясно одно — даже если законопроект и получит поддержку, на установку аппаратуры и включение в зону покрытия абсолютно всех автомобильных трасс России уйдут годы.