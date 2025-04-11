В Москве станет больше парковок с динамическим тарифом

В сердце Первопрестольной динамический тариф на парковках позволяет распределить их загрузку равномернее. Поэтому московские власти приняли решение увеличить количество стоянок такого типа.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский дептранс, ссылаясь на соответствующее заявление заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Согласно расчетам ведомства, благодаря динамическому тарифу нагрузка на городские парковки снизилась на 9% в наиболее востребованные часы.

Средняя продолжительность стоянки сократилась до 50 минут, что на 7 минут меньше, чем прежде. Там, где ранее действовал высокий статичный тариф, эксперты зафиксировали свыше 18 тыс. парковочных сессий с ценником менее 60 рублей за час.

Напомним, в пилотном режиме динамический парковочный тариф в столице запустили 1 ноября 2024 года.