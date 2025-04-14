На ремонт российских дорог выделят на 42% меньше денег, чем нужно

До 2030 года в России выделят на содержание и ремонт дорог федерального значения всего 58% от необходимой суммы. Речь идет о нехватке 1,73 трлн рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», есть шанс скорректировать сумму денежных вливаний в 2028-2030 годах, когда будет приниматься закон о бюджете. А пока Росавтодору остается рассчитывать только на 2,48 трлн «деревянных», что может негативно повлиять на качество дорожного полотна в стране. На указанный период зарезервировано 850 млрд рублей, но пока неясно, для каких целей они будут использованы.

По мнению экспертов, одним из выходов из сложившейся ситуации является отказ от новых крупных строек. Например, можно поставить на паузу запуск проекта, благодаря которому должна появиться трасса, соединяющая Джубгу и Сочи.

В этом году в России планируют отремонтировать 4,5 тыс. федеральным трасс. Из них на двух сотнях километров двухполосное движение должно превратиться в четырехполосное.