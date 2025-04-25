В Госдуме предложили ограничить скорость курьеров до 10 км/ч

Парламентарии обратились в Минтранс с идеей нового запрета для курьеров. Речь идет не только о существенном ограничении их скорости, но и полном запрете движения по оживленным улицам и паркам.

В беседе с РИА Новости об этом рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он и его фракция уверены, что доставщики не должны пользоваться транспортом, способным разгоняться быстрее 10 км/ч. По словам парламентария, население жалуется, что работники этой сферы представляют опасность, передвигаясь на высоких скоростях.

На данный момент поведение курьеров в стране выходит за рамки всех разумных правил. Спеша по своим делам, доставщики носятся по тротуарам, игнорируя пешеходов, включая мам с колясками и детей. Нечаев подчеркнул, что с этим нужно заканчивать прямо сейчас, не дожидаясь очередного несчастного случая.