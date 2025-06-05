Россияне могут лишиться тарифа «Минивэн» в такси

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, обязывающий таксопарки использовать автомобили, локализованные в нашей стране. И особенно пострадает сегмент минивэнов, поскольку моделей, отвечающих новым требованиям, на сегодняшний день просто нет.

После вступления в силу закона о локализации машин, используемых в легковом такси, возникнет проблема: в категориях «Комфорт+», «Бизнес» и «Минивэны» не окажется подходящих моделей. Так агентству «Автостат» сказала Ирина Зарипова, возглавляющая Общественный Совет по развитию такси. Она считает, что из-за этого со временем может ухудшиться доступность и качество услуг в этих тарифных сегментах.

И если бюджетные и «средние» модели, соблюдая закон о локализации, отыскать еще можно (те же LADA Granta, Vesta, «Москвич 3», электромобили Evolute), то для остальных тарифов подходящих вариантов нет. Единственная надежда — возможный запуск сборки в нашей стране машин премиальных китайских брендов, говорит Зарипова.

Но не уточняет, что закон о локализации такси не распространяется на автомобили бизнес-класса стоимостью от 4 млн рублей. А поскольку так и есть, нововведения затронут далеко не всех перевозчиков. К тому же тех, кто работает в высоком ценовом сегменте, не обязывают оформлять лицензии такси и наносить опознавательные знаки — необходимо только наличие договора фрахтования и страховки.

То есть под удар главным образом попадают именно минивэны. Как будут решать проблему с ними, пока неясно.