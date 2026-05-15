Эксперт опасается злоупотреблений ГАИ при упрощенном оформлении пьяных водителей

Так, Валентин Дибровенко, руководитель экосистемы «Лаборатория Правосудия», считает, что бюрократию в ГИБДД таким образом действительно сокращают, и логика процесса понятна. Когда инспектор пишет подряд пять однотипных протоколов, страдает не только время, но и качество. Чем больше дублирующих документов, тем больше расхождений между ними, и тем чаще такие дела разваливались в судах из-за технических ошибок. Для системы это реальный плюс.
Но есть и обратная сторона. Отдельный протокол об отстранении был не просто бумажкой, а самостоятельным процессуальным действием со своим временем, основанием и подписью водителя. Точкой отсчета, от которой шло все остальное: освидетельствование, направление на медэкспертизу, протокол по статьям 12.8 или 12.26 КоАП. Теперь отметка может уехать в любой из документов. Спорить о том, когда именно водителя отстранили и разъясняли ли ему его права, станет заметно сложнее.
— Главное, чего я опасаюсь, — дописывание бумаг задним числом. Если водитель не получил копию документа сразу на месте, доказать, что отметки в момент его подписи там не было, практически невозможно, — предупреждает Дибровенко. — А на кону по этим статьям — штраф 45 000 рублей и лишение «прав» на полтора-два года, а в год таких дел в стране больше 400 тысяч. Цена любого процессуального люфта очень высока...
В связи с этим эксперт рекомендует водителям, попавшим в подобную ситуацию, жестко придерживаться трех правил. Во-первых, требовать копию каждого документа сразу на месте. Не «потом пришлют», не «получите в суде», а прямо сейчас, с отметкой о вручении. Закон обязывает инспектора это сделать.
Во-вторых, снимать все на видео. Момент остановки, разговор, предложение пройти освидетельствование, оформление документов, время на часах. Сегодня видеозапись — фактически единственная объективная защита от того, что в протоколе что-то «уточнят» уже после подписи.
Ну и в-третьих, особенно внимательно следить, сделал ли инспектор отметку об отстранении от управления ТС. Если не сделал, но ехать дальше фактически запрещает, это уже процессуальное нарушение. Не надо покидать место инцидента молча: надо зафиксировать отказ служивого на видео, попросить назвать основание, записать номер патрульного автомобиля и данные сотрудников. Свои замечания внести прямо в графу «Объяснения» в акте или протоколе — это потом сыграет в суде.
— Сам по себе закон разумен, — считает Дибровенко. — Но в административном преследовании любое упрощение должно идти в паре с дополнительными гарантиями для граждан: обязательной видеофиксацией, выдачей копий водителю на руки и невозможностью что-либо менять в протоколе после его подписи. Иначе экономия 33 тысяч часов для системы обернется минусом для каждого конкретного человека на дороге...