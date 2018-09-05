Названы самые аварийные категории водителей

И если продолжать тему «прекрасных аварийщиц», то автоледи со стажем вождения шесть-десять лет виноваты в авариях в 5,6% случаев, 11—15 лет — 2,7%. Женщины, сидящие за рулем 16—20 лет, провоцируют ДТП в 1,8% случаев, 21—25 лет — в 0,5%. Дамы с опытом 26—50 лет виноваты в 0,1% аварий, а после стажа в отметку 50 лет совсем не являются виновными.

Что касается сильного пола, то мужчины со стажем до пяти лет становятся виновниками аварий в 11,7% случаев, а со стажем 11—20 лет — в 9,2%. Если стаж водителей мужского пола составляет 21—25 лет, то они провоцируют ДТП в 4,5% случаев, а при опыте в 31—40 лет — лишь в 3,3%. Водители, имеющие опыт 26—30 лет и 41—50 лет, виноваты в авариях в 2,8% и 1,5% соответственно. Реже всего виноваты мужчины, сидящие за рулем более 50 лет — в 0,2% ДТП.

Понятно, что низкая аварийность у возрастных автолюбителей объясняется в первую очередь их малочисленностью на наших дорогах. Хотя, конечно, и их колоссальный опыт управления транспортными средствами нельзя сбрасывать со счетов.