В Подмосковье появился новый съезд на платную M11

Под деревней Ямуга на 97-м км «платника» открыли отрезок дороги, соединяющий обе трассы: он действует в двух направлениях. В пункте по сбору денег заработало четыре шлюза, по два в каждую сторону.

Как сообщает пресс-служба «Автодора», плату берут в соответствии с не изменившимся тарифом.

Кстати, не забывайте, что весной проезд на платных дорогах подорожал, добавив по 10 рублей на каждом участке для легковушек и до по 20 — для грузовых машин. Меньше всего повезло тем, кто едет отдыхать на авто к югу нашей страны по М4 «Дон», где таких отрезков насчитывается аж порядка двадцати.

Между тем, портал «АвтоВзгляд» разобрался, как проехать по платному участку, не заплатив ни копейки дорожникам, причем совершенно законно. Ведь случаи бывают разные и никто не застрахован от того, что, например, в кармане не окажется денег или у кассира не найдется сдачи с крупной купюры. Все подробности — здесь.