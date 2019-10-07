Новый Gelandewagen блогера Гусейна Гасанова заинтересовал судебных приставов

Правоохранители сейчас проверяют выложенные в Сеть материалы о шумном ночном заезде кавалькады премиальных авто под предводительством Гасанова по историческому центру города. Многие участники «автопробега», судя по видео, нагло и грубо нарушали ПДД. Сам г-н Гасанов участвовал в нем на своем новом красном Mercedes, купленном, как выяснил портал «АвтоВзгляд», после розыгрыша среди своих поклонников старого немецкого «проходимца».

Любопытно при этом, что, судя по «штрафной истории» нового «Гелика», нынешнее самарское приключение блогера с игнорированием дорожных законов — далеко не первое. За пять месяцев владения машиной Гасанов успел собрать 109 штрафов на общую сумму 128 500 рублей, из которых, правда, только 8 нарушений до сих пор не оплачены. Но куда любопытнее другое другое обстоятельство.