Московские власти устанавливают тотальную слежку за машинами всего ЦФО

Центр организации дорожного движения назвал победителя тендера на «разработку, внедрение и сопровождение единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств».

Напомним, что о создании глобальной системы для отслеживания в реальном времени всего транспорта на территории Центрального федерального округа месяц назад говорил вице-мэр Максим Ликсутов.

Заработать эта глобальная система слежения за машинами должна уже через полгода. Налогоплательщики Москвы заплатят за нее 202,3 млн. рублей. На территории города уже действуют 2500 камер, в области — 1500. С их помощью осуществляется слежение абсолютно за всеми перемещениями каждого авто в столичном регионе.

Теперь же, начиная с середины 2020 года, под колпаком окажется весь Центральный федеральный округ. Можно не сомневаться, что в самом ближайшем будущем под контролем ЦОДД столицы будут дороги вообще всей европейской части России.