Московские власти устанавливают тотальную слежку за машинами всего ЦФО

MK
Желание московского руководства контролировать каждый шаг автомобилистов окончательно выплеснулось за пределы города. Чиновники решили охватить системой слежения не только Подмосковье, но и все прилегающие области

Центр организации дорожного движения назвал победителя тендера на «разработку, внедрение и сопровождение единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств».

Напомним, что о создании глобальной системы для отслеживания в реальном времени всего транспорта на территории Центрального федерального округа месяц назад говорил вице-мэр Максим Ликсутов.

Заработать эта глобальная система слежения за машинами должна уже через полгода. Налогоплательщики Москвы заплатят за нее 202,3 млн. рублей. На территории города уже действуют 2500 камер, в области — 1500. С их помощью осуществляется слежение абсолютно за всеми перемещениями каждого авто в столичном регионе.

Теперь же, начиная с середины 2020 года, под колпаком окажется весь Центральный федеральный округ. Можно не сомневаться, что в самом ближайшем будущем под контролем ЦОДД столицы будут дороги вообще всей европейской части России.

видеофиксация, видеорегистратор, ГИБДД, дептранс, цодд
25 ноября 2019
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