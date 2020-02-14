Валентин и Александра: влюбленные в аварии

Верить этому или нет — ваше дело, однако специалисты страховой компании «Согласие» утверждают, что у Валентинов, застрахованных по КАСКО, частота убытков составляет 55%. Под этим понятием страховщики понимают число убытков за год у страхователей с этим именем, деленное на общее число полисов КАСКО у страхователей с этим именем. В случае с Валентинами это означает, что на 100 застрахованных граждан с эти именем приходится 55 заявок на возмещение убытков. У Артуров, Станиславов и Петров этот показатель равен 53%, 51% и 32% соответственно).

Что касается женщин, то чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают Александры, Тамары и Кристины. А самые аккуратные дамы носят имя Вера. И, что характерно, автоледи попадают в мелкие аварии на 5—10% чаще мужчин. Правда, в «тяжелые» дорожные инциденты, после которых автомобили идут под списание, у сильного пола происходят на 10—20% чаще.