16 автомобилей KIA переданы волонтерам акции #МыВместе для помощи людям в условиях самоизоляции

Вчера компания передала волонтерам «Акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе» 16 автомобилей из своего корпоративного парка. Иначе говоря, сотрудники марки, пользовавшиеся служебными авто, отдали их людям, помогающим россиянам справиться с пандемией в условиях самоизоляции.

Автомобили KIA, переданные волонтерам в дилерском центре бренда «АвтоГермес» будут задействованы, как сообщают официальные представители корейского автостроителя, для «доставки продуктов, хозяйственных товаров и предметов первой необходимости и оказания помощи людям, которые сейчас находятся дома и нуждаются в такой помощи».

При этом машины будут использоваться не только в Москве, но и в Московской, Калужской и Владимирской областях. Впрочем, география помощи KIA волонтерам куда более широка, поскольку и в других регионах страны дилеры корейского автостроителя передали свои авто волонтерам для тех же целей.

- Заботясь о безопасности, здоровье и благополучии наших клиентов, деловых партнеров и сотрудников, KIA Motors Russia&CIS продолжает внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в России. KIA будет стремиться содействовать предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в стране и будет тесно сотрудничать с местными властями, — говорится в официальном релизе марки.

Напомним, что кроме KIA помощь российским властям в борьбе с пандемией коронавируса оказывают так же немецкие VW и Audi, а так же японская Toyota. При этом значительное число автопроизводителей продлило для своих клиентоа сроки прохождения плановых ТО, учитывая режим самоизоляции и приостановку работы дилерских центров.