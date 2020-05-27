Москва встанет в колоссальных пробках из-за репетиции перенесенного на июнь Парада Победы

О новой дате проведения парада по случаю 75-летия Победы Владимир Путин сообщил на совещании с Сергеем Шойгу. Президент поручил министру обороны не только провести все подготовительные мероприятия, но еще и обеспечить безопасность, а также исключить прочие риски для здоровья участников парада. Правда, пока так до сих пор и не ясно, будут ли присутствовать на мероприятии зрители.

Зато нет никаких сомнений в том, что репетиция Парада Победы из-за перекрытий целой россыпи улиц спровоцирует в Москве тотальные пробки.

Также стала известна дата проведения «Бессмертного полка». Он состоится месяц спустя, 26 июля — в день Военно-Морского Флота.