Volkswagen продолжает пересаживать российских футболистов на свои кроссоверы

Фото: Volkswagen
Для России футбол традиционно является массовым и знаковым видом спорта. Как, впрочем, и для марки Volkswagen, по всему миру поддерживающей игроков под эгидой проекта «Заряжаем футболом». Перепало и нашей сборной…

Так, в рамках контракта со сборной России, Volkswagen предоставила футболисту Денису Черышеву новенький кроссовер Touareg в спортивном исполнении R-Line.

- Мы уверены, что наш внедорожник доставит Денису лишь позитивные эмоции и справится с любыми поставленными задачами, — с гордостью сообщил топ-менеджер Volkswagen Томас Мильц.

Напомним, что еще в прошлом году немецкая марка подписала договор с Российским футбольным союзом, и ее автомобили стали официальным транспортом российской сборной. Парк команды пополнился микроавтобусами Caravelle и Multivan, а также кроссоверами Tiguan и Touareg.

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2 сентября 2020
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