Volkswagen продолжает пересаживать российских футболистов на свои кроссоверы

Так, в рамках контракта со сборной России, Volkswagen предоставила футболисту Денису Черышеву новенький кроссовер Touareg в спортивном исполнении R-Line.

- Мы уверены, что наш внедорожник доставит Денису лишь позитивные эмоции и справится с любыми поставленными задачами, — с гордостью сообщил топ-менеджер Volkswagen Томас Мильц.

Напомним, что еще в прошлом году немецкая марка подписала договор с Российским футбольным союзом, и ее автомобили стали официальным транспортом российской сборной. Парк команды пополнился микроавтобусами Caravelle и Multivan, а также кроссоверами Tiguan и Touareg.