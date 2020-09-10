Большинство россиян не может позволить себе новую машину

Согласно опросу маркетплейса «Сберавто», в котором приняли участие 1 472 автомобилиста из разных регионов России, 87% наших соотчественников могут купить только подержанный автомобиль. За сим можно было бы закончить: это, пожалуй, самая красноречивая статистика, которая позволяет понять реальную экономическую ситуацию в стране. И лишь 10% россиян могут потратить деньги на новенькую машину из автосалона… Оставшиеся 3% готовы рассматривать оба варианта покупки.

Выбирая автомобиль с пробегом, люди чаще всего обращают внимание на технику — состояние важно для 50% опрошенных. Не менее важными критериями были признаны история ДТП (48%), пробег машины (46%), а также ее стоимость (45%). Вдобавок 37% респондентов заявили, что откажутся от покупки, если ПТС огрочит большим количеством прежних хозяев. Странно, что на состояние кузова и ЛКП обращают внимание лишь треть участников исследования.

Новые машины россияне покупают по расчету, а не по любви. Этот же опрос показал, что самое главное для нашей публики — это стоимость и комплектация (61% и 54% соответственно). О дизайне и прочих качествах рассуждает всего 4% потенциальных покупателей. Кроме того, посетителей автосалонов почти не волнует стоимость техобслуживания (25%), стоимость страховки (16%) и варианты цветов. Как говорится, нам бы что подешевле…