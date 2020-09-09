5 способов сделать так, чтобы во время дождя в машине не потели окна

Один из самых распространенных сценариев запотевания окон в дождь банален. Вы в сырой одежде садитесь в машину, влага с нее начинает интенсивно испаряться и оседать на холодных окнах. По идее, с этой проблемой должен легко и просто справляться кондиционер. Он, как известно, обладает способностью «сушить» воздух, убирая из него лишнюю влагу.

Но случается так, что климатическая установка с этой своей задачей не справляется. Например, когда в машину одновременно с водителем загружаются трое пассажиров, — все как один в мокрющих из-за дождя куртках и обуви. На этот случай в арсенале автомобилиста есть народное средство.

Правда оно требует превентивного применения, — обработки сухого и чистого стекла. Достаточно натереть его пеной для бритья или зубной пастой. Ну, или применить «плоды прогресса» — приобрести и обработать окна представителем обширного класса препаратов автохимии из категории «антизапотеватели».

Если же окна уже помутнели от влаги, их можно протереть. Но не тряпочкой какой-нибудь, а брутально — скомканной газетой. Бумажная салфетка не подойдет. Газета предпочтительна, поскольку частички типографской краски, которые останутся после такой протирки на стекле, сыграют роль импровизированного «антизапотевателя».

Но бывает так, что даже при сухой одежде на водителе и пассажирах в сырую и холодную погоду салон авто потеет изнутри. В этом случае придется искать причину в технике.