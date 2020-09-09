5 способов сделать так, чтобы во время дождя в машине не потели окна

Один из самых распространенных сценариев запотевания окон в дождь банален. Вы в сырой одежде садитесь в машину, влага с нее начинает интенсивно испаряться и оседать на холодных окнах. По идее, с этой проблемой должен легко и просто справляться кондиционер. Он, как известно, обладает способностью «сушить» воздух, убирая из него лишнюю влагу.
Но случается так, что климатическая установка с этой своей задачей не справляется. Например, когда в машину одновременно с водителем загружаются трое пассажиров, — все как один в мокрющих из-за дождя куртках и обуви. На этот случай в арсенале автомобилиста есть народное средство.
Правда оно требует превентивного применения, — обработки сухого и чистого стекла. Достаточно натереть его пеной для бритья или зубной пастой. Ну, или применить «плоды прогресса» — приобрести и обработать окна представителем обширного класса препаратов автохимии из категории «антизапотеватели».
Если же окна уже помутнели от влаги, их можно протереть. Но не тряпочкой какой-нибудь, а брутально — скомканной газетой. Бумажная салфетка не подойдет. Газета предпочтительна, поскольку частички типографской краски, которые останутся после такой протирки на стекле, сыграют роль импровизированного «антизапотевателя».
Но бывает так, что даже при сухой одежде на водителе и пассажирах в сырую и холодную погоду салон авто потеет изнутри. В этом случае придется искать причину в технике.
Прежде всего, следует обратить внимание на состояние салонного фильтра. В случае «его уже сто лет как пора поменять», забитый пылью и грязью, он сильно затрудняет циркуляцию воздуха внутри транспортного средства. Что, в конечном счете, мешает кондиционеру бороться с избытком влаги.
Если проблема решается всего лишь заменой воздушного фильтра — прекрасно. Хуже, если она кроется совсем в другой части климатической системы. Случается, что трубка слива конденсата из испарителя «кондея» засоряется. Из-за нее влажность в машине в процессе работы климатической системы держится на повышенном уровне. А когда к этому обстоятельству добавляется еще и общая сырость, запотевания не избежать. Если не прочистить слив!
Усиливать запотевание может еще одна причина — тоже засор, но уже вентиляционных отверстий салона, обеспечивающих выход воздуха, в том числе и влажного, за его пределы. Они обычно располагаются в задней части обитаемой части кузова авто и могут потребовать очистки от посторонних предметов.
Но самая неприятная причина повышенной влажности в машине и вызываемого ей запотевания окон в дождливую погоду — негерметичность дверей и люков. Чаще всего причиной тут выступает повреждение или изношенность резиновых уплотнителей. Во время дождя через подобную щель просачивается вода и увеличивает влажность внутри транспортного средства. Такую проблему не всегда можно легко обнаружить, а ее «лечение» может потребовать заметных сумм денег.