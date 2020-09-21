Столичные власти взялись за неграмотных курьеров-велосипедистов

В этом году по сравнению с прошлым, количество ДТП с участием двухколесного транспорта (за исключением мототехники) выросло на 37%, число погибших в них увеличились на 33%, а раненых — на 38%. В этой статистике нет ничего удивительного: многие велокурьеры банально не знают Правил дорожного движения!

В принципе, на рост числа происшествий также могли повлиять осадки: в 2020-м дождей выпало вдвое больше, чем в прошлом. Но и доставкой продуктов на дом жители столицы стали пользоваться тоже чаще… Поэтому сваливать все на погоду тоже неправильно.

Сейчас Дептранс разрабатывает рекомендации для курьеров, как безопасно передвигаться по городу на велосипедах. Ведомство попросит все компании, специализирующиеся на доставке, ознакомить с ними своих сотрудников. Но помежет ли это избежать новых аварий?

Похоже, что кардинальным выходом из положения может стать лишь обязательное получение «прав» на управление велосипедом — с обучением в автошколе и сдаче экзаменов. Плюс к этому необходимо вводить высокие штрафы для велосепидистов, нарушающих ПДД.