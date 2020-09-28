Россияне перестали бояться в одиночку отправлять своих детей на такси

Согласно опросу ResearchMe и «Ситимобил», в котором приняли участие 1200 рчеловек, 96% наших соотечественников считают перевозку детей без родителей в такси положительным опытом, а 12% отпускали своих чад в самостоятельную поездку.

Для 43% респондентов важно, чтобы ребенок во время пути был на связи, а маршрут следования можно было контролировать на виртуальной карте. Каждый пятый хотел бы видеть в водителе профессионала с высоким рейтингом, работающим на проверенном сервисе заказа такси. Треть родителей готовы отпускать детей на автомобиле с шашечками в сопровождении друзей и одноклассников.

Больше половины участников опроса спокойно относятся к самостоятельному вояжу ребенка на такси после 15 лет. При этом специальный детский тариф убедил бы 60% респондентов отправить маленького пассажира с водителем.

67% участников исследования подтвердили, что разрешили бы детям доехать на такси до родственников, 43% — до школы, 39% — до репетитора или секции.