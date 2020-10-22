Porsche официально запускает в России сервис аренды своих машин

Аренду машин Porsche придумала еще несколько лет назад для США. И там сервис стал настоящим хитом, так как спорткары, в первую очередь, брали, чтобы эффектно заявиться на деловые переговоры или встречу выпускников. Прознав об этом, немецкая марка даже организовала соответствующую рекламную компанию: дескать, чтобы пустить пыль в глаза, спорткар можно всего лишь арендовать.

Правда, у нас пока доступны только кроссоверы и флагманская Panamera. За сутки езды на Porsche Macan GTS придется отдать от 22 000 рублей, а за день на Porsche Cayenne S и Cayenne S Coupe просят минимум 28 000. Porsche Panamera 4S — это уже 42 000. Взять машину можно на срок от одних суток до 28 дней, при этом водитель должен быть старше 25 лет, а его минимальный стаж вождения — пять лет.

Пока сервис запущен только в Москве, притом силами единственного дилера. Учитывая премиальный статус марки, клиенту предлагается не только забрать автомобиль в автосалоне, но и заказать его доставку — например, в аэропорт. Как говорится, «хороший понт дороже денег». Правда, в этом плане арендный Porsche проигрывает личному, ведь на его бортах… есть наклейки. Без них было бы совсем другое дело!

Между тем, в столице и крупных городах России нишу аренды «крутых тачек» уже давно застолбили частники, которые предлагают покататься на машинах luxury-марок. И у них автомобили — без компрометирующих наклеек, а время аренды считается не сутками, а часами.