Мишустин утвердил скандальную трассу М12: почему жители Владимирской области категорически против

Когда весной 2019 года на владимирской земле впервые узнали, что через регион протянется автодорога, которая станет частью большого пути из Европы в Китай, многие просто отмахнулись: жители области просто не верили в возможность прокладки еще одного автобана — дублера многострадальной трассы М7, которую местные между собой зовут «Пекинкой».
Но вскоре правительство России издало распоряжение №1249-р, которое меняло схему территориального планирования в области федерального транспорта. Согласно этому документу, через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Республики Чувашия и Татарстан должна протянуться новая магистраль! Ей назначили индекс М12.
Эта трасса — платная автомагистраль Москва–Казань, которая, в свою очередь, станет частью большого международного транспортного коридора Европа–Западный Китай. Его сейчас амбициозно называют «Новым Шелковым путем». В перспективе участок от Москвы до Казани можно будет преодолеть за 6 часов 30 минут со скоростью 130 км/ч, забыв про неискоренимые заторы на М7.
В октябре 2019 года администрация Судогодского района Владимирской области первой из муниципалитетов опубликовала часть схемы новой трассы. Точнее — проекта этой схемы. Местных жителей эти изображения совсем не обрадовали. Первой поднялась деревня Гридино — согласно проекту трассировки, в ней под снос попадало несколько домов. Жители выходили на митинги, пикеты… В конце концов их услышали и трассировку изменили.
Однако меньше недовольных не стало: после «ухода» из Гридино автобан «поехал» в сторону ЗАТО Радужный, но и там начались недовольства, так что весной 2020 года от этого варианта тоже отказались. В мае состоялась видеоконференция с руководством «Автодора», властями Владимирской области и муниципалитетов, через которые должна пройти будущая трасса. На этот раз обсуждали новый вариант, который «выверен до метра».
Однако администрация Вяткинского сельского поселения, через которое должна пройти М12 в нынешнем ее варианте, «выверенном до метра», не побоялась заявить, что разделяет мнение народа. А народ — жители поселков Улыбышево, Павловская, Погребищи, Вяткино и многих других селений, плюс многочисленные садовые товарищества, высказались категорически против строительства: окончательный вариант трассировки снова проходил если не по домам, то по огородам аборигенов.
Наконец, в июне был обозначен еще один вариант. Примечательно, что часть этого пути проходит через Владимир, практически отрезая от областного центра целый микрорайон под названием Мостострой.
По подсчетам местных общественников, вынужденными соседями М12 рискуют стать как минимум 8000 граждан только в пригороде Владимира. Более того: южная часть в прямом смысле будет отрезана от остального города, а это — четыре перспективных зеленые зоны возле Мостостроя. И его обитатели тоже начали проявлять справедливое недовольство: платный автобан будет иметь всего три съезда на всю область, так что практической пользы от него жителям будет мало, а вот шума — хоть отбавляй.
И еще. Новая дорога частично пройдет в полосе землеотвода существующей автодороги М7 — это ставит крест на возможном расширении «Пекинки». «Суть заключается в том, что еще в 2015 году разрабатывался проект расширения существующей дороги М7 с двух полос до четырех — соответственно, расширялась и полоса землеотвода», — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Александр Карпилович, официальный представитель горадминистрации города Владимир.
Несмотря на протесты жителей вышеупомянутого микрорайона Мостострой, к которым примкнули представители других населенных пунктов, именно последняя трассировка была согласована «Автодором» и администрацией Владимирской области летом 2020 года. А теперь этот коридор платного автобана оказался утвержден правительством: соответствующее распоряжение 15 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Впрочем, детальная окончательная трассировка М12 будет представлена позже. Заместитель председателя правления «Автодора» Алексей Борисов отметил, что до конца этого года госкомпания проведет во Владимирской области публичные слушания по вопросам строительства трассы М12. И вот тогда публике презентуют финальный маршрут магистрали. И хочется верить, что на этот раз обойдется без митингов и протестов…