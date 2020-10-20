Мишустин утвердил скандальную трассу М12: почему жители Владимирской области категорически против

Эта трасса — платная автомагистраль Москва–Казань, которая, в свою очередь, станет частью большого международного транспортного коридора Европа–Западный Китай. Его сейчас амбициозно называют «Новым Шелковым путем». В перспективе участок от Москвы до Казани можно будет преодолеть за 6 часов 30 минут со скоростью 130 км/ч, забыв про неискоренимые заторы на М7.

В октябре 2019 года администрация Судогодского района Владимирской области первой из муниципалитетов опубликовала часть схемы новой трассы. Точнее — проекта этой схемы. Местных жителей эти изображения совсем не обрадовали. Первой поднялась деревня Гридино — согласно проекту трассировки, в ней под снос попадало несколько домов. Жители выходили на митинги, пикеты… В конце концов их услышали и трассировку изменили.

Однако меньше недовольных не стало: после «ухода» из Гридино автобан «поехал» в сторону ЗАТО Радужный, но и там начались недовольства, так что весной 2020 года от этого варианта тоже отказались. В мае состоялась видеоконференция с руководством «Автодора», властями Владимирской области и муниципалитетов, через которые должна пройти будущая трасса. На этот раз обсуждали новый вариант, который «выверен до метра».