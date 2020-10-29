На белорусской таможне пробка: машины не пускают в страну

Сотрудники таможенной службы не пускают домой граждан Белоруссии, пытающихся въехать в страну со стороны Украины, Литвы или Польши. На все вопросы белорусам отвечают одинаково: «Возвращайтесь обратно». При этом никаких официальных распоряжений по поводу закрытия границ Государственный пограничный комитет не публиковал. Кто стал инициатором скандального решения — неизвестно.

Добавим, что незадолго до этих событий Президент РБ Александр Лукашенко поручил навести порядок на границе страны. При этом он отказался озвучивать, какие мероприятия будут проводиться, но заявил, что «там нужны военные люди». Как только ситуация станет яснее, портал «АвтоВзгляд» расскажет, почему десятки белорусов не могут въехать в свою страну.