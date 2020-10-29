Уникальный армейский вездеход продают по цене обычного «Патриота»

Штурмовой автомобиль «Скорпион 2М» разработан компанией «Защита», основной профиль которой — бронирование специализированного транспорта. Это крупный рамный внедорожник с подключаемым полным приводом, самоблокирующимися межколесными дифференциалами и независимой подвеской колес. При грузоподъемности 1000 кг машина может перевозить восемь экипированных бойцов и легкое вооружение.

Под капотом скрывается польский турбодизель Andoria (156 л. с.), с которым состыкована механическая коробка передач Dymos. Планировалось, что вездеход будет стоить около 3 000 000 рублей, а главными покупателями станут военные. Тем более, что тогдашний начальник Главного автобронетанкового управления российской армии генерал-лейтенант Александр Шевченко очень хвалил эту разработку…

Но, как говорится, не сложилось — на вооружение «Скорпион 2М» не приняли. Все построенные экземпляры были распроданы частным заказчикам, один из который сейчас продает свою машину. Стоит отметить, что 970 000 рублей — очень справедливая цена для столь неординарной техники. Ведь до этого «Скорпионы» не продавали дешевле двух миллионов!