Цифровые пропуска для автомобилистов Москвы вводить пока не собираются

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Сначала на столичном, а затем и на федеральном уровне прозвучали заявления, об отсутствии планов у власть придержащих вернуть пропускной режим и «заморозку» экономики для миллионов простых смертных на территории России вообще и Москвы, в частности. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

Сегодня на официальном сайте правительства столицы mos.ru в разделе ответов на вопросы граждан о коронавирусной инфекции появился ответ на вопрос о перспективах введения в Москве пропускного режима. «Сейчас делать этого не планируется» — таков официальный ответ.

А во второй половине дня Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», пообещал не устраивать экономике страны «локдаун» и, надо полагать, сопутствующие этому запреты на передвижение граждан.

– Мы четко понимаем, как нужно действовать, и потому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливаются,— сказал верховный главнокомандующий.

штрафы, видеофиксация, регистрация, цодд, коронавирус
29 октября 2020
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