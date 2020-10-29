Цифровые пропуска для автомобилистов Москвы вводить пока не собираются

Сегодня на официальном сайте правительства столицы mos.ru в разделе ответов на вопросы граждан о коронавирусной инфекции появился ответ на вопрос о перспективах введения в Москве пропускного режима. «Сейчас делать этого не планируется» — таков официальный ответ.

А во второй половине дня Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», пообещал не устраивать экономике страны «локдаун» и, надо полагать, сопутствующие этому запреты на передвижение граждан.

– Мы четко понимаем, как нужно действовать, и потому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливаются,— сказал верховный главнокомандующий.