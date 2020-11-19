Российские водители рассказали, каких новшеств они ждут от автопрома

Больше всего автомобилистам хотелось бы иметь функцию удержания автомобиля внутри полосы — за это проголосовали 77% опрошенных. Кроме того, 32% высказались за круиз-контроль, способный «читать» дорожные знаки. Функция автоматического торможения на запрещающий сигнал светофора нравится 40% публики. Тем удивительнее, что полноценный автопилот заинтересовал только 3% респондентов!

На этом результаты опроса не заканчиваются, так как участником предлагалось выбрать несколько вариантов. 13% автомобилистов считают правильным, если бы автомобиль самостоятельно регулировал жесткость амортизаторов и дорожний просвет. Притом наши водители совсем не боятся новых технологий. 50% тестируемых отдали бы предпочтение бренду, который предложит наибольшее количество современных инноваций.

Ну, и для справки. Массаж кресел важен только для 2% людей, а ароматизация воздуха и многоцветная подсветку заинтересовали менее 1%. К таким выводам пришли специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», проведя среди своих клиентов опрос, в котором приняли участие 1120 посетителей дилерских центров от 18 до 60 лет.