Российские миллионеры потеряли интерес к дорогим авто

Просели абсолютно все: у Mercedes-Maybach S-класса продажи упали на 12%, а всего своих хозяев нашли 30 роскошных седанов. Также недосчитались клиентов дилеры марок Bentley (20 шт.; −23%) и Rolls-Royce (18 шт.; −18%). Кроме того, неважно продавались Lamborghini (-50%) и Maserati (- 92%), а Aston Martin, по данным агентства «Автостат», вообще не сумел пристроить ни одного авто.

Между тем, у некоторых марок на нашем рынке дела идут более чем хорошо. Так, китайская Geely решила начать продажи нового премиального кроссовера Tugella почти на неделю раньше, чем планировалось: у дилеров машины появятся 20 декабря, так как желающие приобрести этот кроссовер уже вовсю атакуют автосалоны.