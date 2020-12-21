АВТОВАЗ выпустил свежую «Ниву» под новым именем

Теперь все это подтверждено официально. Правда, пока российский автогигант не раскрывает технических подробностей. Но из сертификационных документов мы точно знаем, что заслуженный внедорожник старый 80-сильный атмосферник объемом 1,7 литра, 5-ступенчатую «механику» и постоянный полный привод.

Между тем, салон остался неизменным: разву что, немного изменились графика приборов и обшивки сидений.

Единственная неожиданность, которая вспыла только сейчас, — этот новое имя! Нравится вам или нет, но отныне LADA Niva будет называться Travel. Кроме того, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», у машины окажется «городская» версия City и внедорожная Offroad — последняя оличается шноркелем, а также обвесом кузова из неокрашенного пластика.