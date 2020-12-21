АВТОВАЗ выпустил свежую «Ниву» под новым именем

Как известно, шпионы сорвали эффектную премьеру внедорожника: благодаря неизвестным папарацци снимки обновленной «Нивы» появились за несколько недель до официального дебюта. Глядя на фотографии, стало понятно, что большая часть кузовных панелей останется прежней, однако передние крылья и крышка капота — полностью новые. Также случайные кадры из Сочи «раскрыли» свеженькие бампер и фонари.
Теперь все это подтверждено официально. Правда, пока российский автогигант не раскрывает технических подробностей. Но из сертификационных документов мы точно знаем, что заслуженный внедорожник старый 80-сильный атмосферник объемом 1,7 литра, 5-ступенчатую «механику» и постоянный полный привод.
Между тем, салон остался неизменным: разву что, немного изменились графика приборов и обшивки сидений.
Единственная неожиданность, которая вспыла только сейчас, — этот новое имя! Нравится вам или нет, но отныне LADA Niva будет называться Travel. Кроме того, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», у машины окажется «городская» версия City и внедорожная Offroad — последняя оличается шноркелем, а также обвесом кузова из неокрашенного пластика.
Еще один факт, который АВТОВАЗ пока скрывает: в скором времени LADA 4x4 тоже будет переименована! Модели-ветерану приготовлено имя Niva Legend — то есть «легендарная».
Другая неожиданная новость пришла из Ижевска, где делают автомобили LADA Vesta: там собрали пилотную партию рестайлинговых седанов. Десять экземпляров, укрытые чехлами, сейчас стоят на площадке возле главного конвейера. Впереди их ждет цикл испытаний.
Между тем, создатель LADA Vesta, дизайнер Стив Маттин только что покинул АВТОВАЗ. Поэтому следующие новинки от LADA будет рисовать уже другой человек — Жан-Филипп Салар, который до этого занимал пост директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе.