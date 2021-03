Geely создает новые технологии для развития автобизнеса и не только

Создание совместной компании станет новым этапом в сотрудничестве Geely и Concordium, основанном на возможностях блокчейн-платформы, обладающей рядом важных преимуществ. В их числе — шифрование надежности, высокий уровень безопасности, отсутствие разрешений за счет идентификации на уровне протокола. Если по-простому, то блокчейн обеспечит базу для взаимовыгодного сотрудничества в бизнесе, основанных в том числе на безопасных, надежных и быстрых транзакций.

Geely и Concordium будут владеть 80% и 20% совместного предприятия.

Преобразование промышленности и развитие общества всегда определялись созданием новейших технологий, и Geely, похоже, опережает время. Мало того, что китайцы ударились в разработку всепланетной инфраструктуры для самопилотируемых электромобилей, так еще и взялись за производство этих самых машин, а заодно и комплектующих для сторонних автоконцернов.

Похоже, скоро весь мир будет выпускать и эксплуатировать продукцию не только с подписью Made in China, но и еще и From Geely with love. А если серьезно, то азиаты действительно освоили едва ли не все трендовые отрасли. Более того: уже задают тренды сами.