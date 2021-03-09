Россияне стали реже покупать подержанные автомобили марки Ford

Вполне ожидаемо, что лидером вторичного рынка осталась отечественная марка LADA: в феврале россияне приобрели около 95 тысяч автомобилей из Тольятти и Ижевска, что, правда, на 3,7% меньше прошлогоднего показателя.

Далее, уступая лидеру более чем вдвое, следует японская Toyota (44,7 тыс. шт.; −1,9%). В свою очередь, на третьей позиции располагается Nissan (22 тыс. шт.; −5,9%), которому не по силам догнать ни «Тойоту», ни «Ладу». Такие данные приводит агентство «Автостат».

Очевидно, что вскоре третью строчку займет либо Hyundai (22 тыс. шт.; −3,3), либо Kia (20,4 тыс. шт.; −1,6%). А вот Ford, еще недавно занимавший то вторую, то третью строчку, теперь выбыл из пятерки самых востребованных на «вторичке» машин.

И кстати. В автосалонах сейчас творится невообразимое: дефицит новых машин продолжается, поэтому клиенты готовы переплачивать серьезные суммы за «допы», лишь бы отхватить желанную модель. Логично, что ажиотаж перекинулся на рынок «бэушек». И это, в свою очередь, спровоцировало заметный рост цен.