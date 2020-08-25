Как старые, уже оплаченные штрафы могут неожиданно навредить водителю

Фото: АвтоВзгляд
Многие водители, нарушив ПДД и впоследствии погасив свою задолженность перед государством, благополучно об этом эпизоде забывают, даже не догадываясь о том, какую злую шутку оплаченные штрафы могут сыграть с ними в дальнейшем. Почему стоит внимательнее относиться к дорожным законам и не попадать в гаишные базы, объяснит портал «АвтоВзгляд».

Казалось бы, ну проехал под камерой, превысив разрешенную скорость на 21 км/ч, ну заплатил в казну 500 (а в первые 20 дней и вовсе 250) рублей. Спустя некоторое опять попал на 250 целковых, потом еще и еще… А дальше-то что: погасил и забыл. Но не тут-то было!

Некоторые водители полагают, что оплаченные штрафы из гаишных баз данных исчезают. По крайней мере, те, что были выписаны с камер автоматической фотофиксации, так уж точно. Но это не так — в сервисах ГИБДД годами хранится информация о всех нарушениях, когда-либо допущенных автомобилистом. И чтобы вытащить из нее нужные сведения, вовсе не обязательно перерывать архивы: пара кликов, и вся история «болезни» перед глазами инспектора.

Так в чем же тут опасность для водителя?

Фото: Московский Комсомолец

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Во-первых, в КоАПе есть несколько статей, определяющих размер штрафа и «отбирающих» права в зависимости от того, допущено сие нарушение впервые или повторно. К таковым относятся, например, наказания за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, превышение скорости более, чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование правил проезда железнодорожного переезда.

Чтобы, скажем, выписать водителю увеличенный штраф за повторное нарушение, сотруднику ГИБДД достаточно обратиться к той самой базе данных. Если у инспектора есть планшет, то он мгновенно подгрузит сведения с сервиса, на худой конец — позвонит в дежурную часть.

Да, согласно ст. 4.6 КоАП, повторным считается нарушение, совершенное второй (третий, пятый, десятый) раз в течение года с момента вступления в силу первого постановления. Но как часто вы отмечаете в календаре дни, когда вас «приговорили» к тому или иному штрафу? То-то и оно…

Фото: facebook.com

ЗОЛОТАЯ СТРАХОВКА

«Накопительные» штрафы — далеко не единственная веская причина не попадать в гаишные базы. Так, 24 августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Центробанк увеличил для физических лиц «вилку» базовых тарифов, на которую «нанизываются» всевозможные коэффициенты, а еще убрал ограничение максимальной стоимости полиса «автогражданки». Но самое интересное, что отныне страховщики, рассчитывая цену ОСАГО для водителя, учитывают его «штрафную» историю.

Да-да, если страховой агент увидит, что за клиентом числятся пусть даже оплаченные штрафы за ряд серьезных нарушений, стоимость полиса мгновенно взлетит. Речь идет о таких огрехах, как проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку», превышение скорости более, чем на 60 км/ч, оставление места ДТП, «пьяное» вождение и причинение ущерба здоровью другим участникам аварии.

Фото: znaj.ua

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Ситуация: скажем, вы не пропустили на нерегулируемом переходе пешехода, а в соседней полосе — как назло — оказалась патрульная машина. Сотрудники ГИБДД, свято исполняя свой долг, тут же вас остановили, дабы разобраться, что к чему и почему, а заодно и вручить вам протокол. Что вы сделаете в подобном случае?

Скорее всего, изобразив раскаяние (как актер Ефремов на утро после своего ДТП), начнете извиняться, убеждая инспектора в том, что урок усвоен, и штраф не нужен. А что сделает в свою очередь сотрудник ГИБДД? Правильно: обратится к волшебной базе, чтобы понять — действительно ли с вами такое впервые или же вы пытаетесь обвести его вокруг пальца.

Те, кто в самом деле следует букве ПДД и редко попадается в объективы вездесущих камер или цепкие лапы полицейских, могут рассчитывать на «помилование». Инспектор пожурит, да — если не нуждается в «палочках» — отпустит. А вот заядлым нарушителям, которые на штрафы тратят больше денег, чем на горючку, надеяться на подобное снисхождение не приходится.

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25 августа 2020
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