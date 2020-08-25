Как старые, уже оплаченные штрафы могут неожиданно навредить водителю

Казалось бы, ну проехал под камерой, превысив разрешенную скорость на 21 км/ч, ну заплатил в казну 500 (а в первые 20 дней и вовсе 250) рублей. Спустя некоторое опять попал на 250 целковых, потом еще и еще… А дальше-то что: погасил и забыл. Но не тут-то было!

Некоторые водители полагают, что оплаченные штрафы из гаишных баз данных исчезают. По крайней мере, те, что были выписаны с камер автоматической фотофиксации, так уж точно. Но это не так — в сервисах ГИБДД годами хранится информация о всех нарушениях, когда-либо допущенных автомобилистом. И чтобы вытащить из нее нужные сведения, вовсе не обязательно перерывать архивы: пара кликов, и вся история «болезни» перед глазами инспектора.

Так в чем же тут опасность для водителя?