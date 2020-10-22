5 коварных ошибок, которые допускают автовладельцы при переобувке колес

Сезонная смена шин — важное мероприятие для каждого автомобилиста, которое, как правило, приходится проделывать два раза в год — ближе к зиме и весной, когда температура стабильно плюсовая. Если оба комплекта резины установлены на диски, то перекинуть «лето» на «зиму» и наоборот не составит труда прямо на улице у подъезда. Однако при этом большинство автовладельцев допускают серьезные ошибки даже в столь бесхитростном деле. К тому же, некоторые из них не знают, какое давление должно быть в шинах зимой.
Первая, и самая распространенная ошибка — во время смены колес полностью полагаться на домкрат. Большинство автовладельцев для этого используют тот, что производитель положил в багажник автомобиля. Как правило, это такое хлипкое устройство, которое если и поднимает машину, то никак не удерживает ее. Неустойчивое положение домкрата, уклон или случайный толчок автомобиля может спровоцировать срыв подъемного устройства. А далее, как минимум, в отсутствие колеса машина упадет на асфальт прямо тормозным диском. В худшем — такая беспечность может привести к серьезным травмам, а то и гибели водителя, находящегося в это время под автомобилем.
Для того, чтобы избежать этой проблемы, нужно всего-то найти несколько камней и подложить под другие колеса, чтобы надежно зафиксировать автомобиль. Так же стоит поставить его на «ручник». А чтобы вас не зажало под машиной, одно колесо для страховки лучше подложить под ее порог. В случае срыва домкрата транспортное средство приземлится на колесо, а не на ваши руки или голову.
Также не стоит экономить на колесных болтах. Если по какой-то причине у вас не хватило одного, то в этом случае нельзя эксплуатировать автомобиль. Все дело в том, что в отсутствии болта увеличивается нагрузка на те, что остались. Конечно же, машина поедет и с неполным комплектом. Но в конечном итоге оставшиеся болты со временем может попросту срезать. И последствия этого могут быть весьма печальны. Экономить на качестве также не советуем. Равно, как и использовать старый, побитый временем крепеж.
Затяжке колесных болтов тоже мало, кто уделяет должного внимания. В основном, все закручивают их до характерного скрипа. Однако так делать в корне не верно. Излишнее и неравномерное усилие, приложенное к каждой из гаек, может привести к деформации или разрушению ступицы. Поэтому при монтаже колес лучше использовать динамометрический ключ, который позволит контролировать процесс затяжки. С каким усилием нужно затягивать болты конкретно на вашем автомобиле должно быть написано в инструкции по его эксплуатации. Или можно осведомиться об этом у официального дилера.
Во всех автомобилях возле каждого колеса под порогом есть специальное посадочное место под домкрат. Устанавливать подъемное устройство необходимо именно под него. В противном случае вы рискуете помять порог, сломать какую-то важную деталь или датчик (у некоторых иномарок это вполне себе реально), а если автомобиль уже сильно подержан, то и вовсе проломить его поеденное ржавчиной днище.
С накачкой колес в зимний период у некоторых водителей также возникают проблемы. Начитавшись советов о том, что зимние шины, для обеспечения большей площади пятна контакта, нужно приспустить, не накачивают их должным образом. Да, если мы говорим о глубоком снеге или грязи, то спущенные колеса обеспечат лучшую проходимость. Однако при повседневной эксплуатации из-за недостаточного давления увеличивается износ покрышек, расход топлива, управляемость и другие характеристики шин.
На самом деле — что летом, что зимой — шины должны быть накачены в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, которые, как правило, в виде таблички нанесены на одном из дверных проемов автомобиля или есть в инструкции по эксплуатации.
Замена колес — довольно простой процесс, особенно когда каждый комплект имеет свой комплект дисков. Однако не стоит пренебрегать правилами безопасности и рекомендациями производителя при монтаже. Это избавит вас от ненужных трат и тем более травм.