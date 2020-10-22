5 коварных ошибок, которые допускают автовладельцы при переобувке колес

Сезонная смена шин — важное мероприятие для каждого автомобилиста, которое, как правило, приходится проделывать два раза в год — ближе к зиме и весной, когда температура стабильно плюсовая. Если оба комплекта резины установлены на диски, то перекинуть «лето» на «зиму» и наоборот не составит труда прямо на улице у подъезда. Однако при этом большинство автовладельцев допускают серьезные ошибки даже в столь бесхитростном деле. К тому же, некоторые из них не знают, какое давление должно быть в шинах зимой.

Первая, и самая распространенная ошибка — во время смены колес полностью полагаться на домкрат. Большинство автовладельцев для этого используют тот, что производитель положил в багажник автомобиля. Как правило, это такое хлипкое устройство, которое если и поднимает машину, то никак не удерживает ее. Неустойчивое положение домкрата, уклон или случайный толчок автомобиля может спровоцировать срыв подъемного устройства. А далее, как минимум, в отсутствие колеса машина упадет на асфальт прямо тормозным диском. В худшем — такая беспечность может привести к серьезным травмам, а то и гибели водителя, находящегося в это время под автомобилем.

Для того, чтобы избежать этой проблемы, нужно всего-то найти несколько камней и подложить под другие колеса, чтобы надежно зафиксировать автомобиль. Так же стоит поставить его на «ручник». А чтобы вас не зажало под машиной, одно колесо для страховки лучше подложить под ее порог. В случае срыва домкрата транспортное средство приземлится на колесо, а не на ваши руки или голову.