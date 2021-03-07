В Москве повысили цены на парковку и эвакуацию

Повышение цен для массы столичных автомобилистов состоялось в лучших чиновничьих традициях. Начальник столичного Дептранса Максим Ликсутов приказал поднять цены на парковку на улицах столицы не когда-нибудь, а 5 марта — во второй половине дня пятницы, перед «длинными выходными» в честь праздника 8 марта.
В расчете на то, что расслабленная отдыхом общественность и журналисты повозмущаются у себя на кухнях, не выплескивая свое недовольство в медиапространство. А когда через некоторое время начнутcя трудовые будни, другие новостные поводы смажут мерзкое впечатление от действий московских транспортных властей и получится, что москвичи, вроде как, и не против, чтобы с них драли больше денег просто за стоянку у тротуара.
Как бы то ни было, но в соответствии с распоряжением г-на Ликсутова, стоимость парковки с 5 марта увеличивается чуть ли не на двух сотнях улиц Центрального, Западного и Южного округов столицы.
‑ Если платная парковка занята все время более, чем на 90% — значит стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить. На тех улицах, где загрузка достигает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час — в ночное, ‑ такое объяснение произошедшего дает пресс-служба Дептранса.
Хотя если применить к приведенным цифрам здравый смысл, выяснится следующее: когда платная парковка на улице днем и ночь занята на 96%, это означает, что на ней оставляют свои машины преимущественно местные жители — круглосуточно. Которым за право стоять там, кстати, приходится все равно платить деньги Дептрансу — по 3000 рублей в год. Так или иначе, повышать тариф смысла особого нет — разве что для того, чтобы резко увеличить доход городского бюджета с незначительного числа «неместных».
Вторая «дептрансовская радость», снизошедшая на Москву, касается роста цен на эвакуацию — «зеленые крокодилы» и штрафстоянки хотят больше кушать! Приказ Ликсутова сохраняет все ту же шизофреничную шкалу расценок на перевозку машин нарушителей — она все так же зависит не от веса эвакуируемого транспорта, а почему-то от мощности его мотора.
С 5 апреля за отправку на штрафстоянку машины или мотоцикла мощностью до 80 л. с. с владельца взыщут 4050 рублей (сейчас — 3520 рублей). За авто мощностью 80—250 л. с. — 6450 рублей (сейчас — 5595 рублей. Легковушки с двигателем, выдающим свыше 250 л. с. — 9050 рублей (сейчас — 7870 рублей). Также повышаются цены за нахождение эвакуированного ТС на штрафстоянке. Сутки стоянки мотоцикла будут обходиться в 640 рублей (пока еще — 555 рублей). Для легковушки или грузовика с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонн — 1250 рублей (сейчас — 1085 рублей). За день простоя грузовика с разрешенной массой свыше 3,5 тонн — 2480 рублей (пока еще — 2380 рублей).
С праздником весны вас, автовладельцы Москвы!