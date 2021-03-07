В Москве повысили цены на парковку и эвакуацию

Повышение цен для массы столичных автомобилистов состоялось в лучших чиновничьих традициях. Начальник столичного Дептранса Максим Ликсутов приказал поднять цены на парковку на улицах столицы не когда-нибудь, а 5 марта — во второй половине дня пятницы, перед «длинными выходными» в честь праздника 8 марта.

В расчете на то, что расслабленная отдыхом общественность и журналисты повозмущаются у себя на кухнях, не выплескивая свое недовольство в медиапространство. А когда через некоторое время начнутcя трудовые будни, другие новостные поводы смажут мерзкое впечатление от действий московских транспортных властей и получится, что москвичи, вроде как, и не против, чтобы с них драли больше денег просто за стоянку у тротуара.

Как бы то ни было, но в соответствии с распоряжением г-на Ликсутова, стоимость парковки с 5 марта увеличивается чуть ли не на двух сотнях улиц Центрального, Западного и Южного округов столицы.

‑ Если платная парковка занята все время более, чем на 90% — значит стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить. На тех улицах, где загрузка достигает 96%, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час — в ночное, ‑ такое объяснение произошедшего дает пресс-служба Дептранса.