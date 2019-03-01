Автомобиль после лизинга: стоит ли покупать и чего опасаться

Но для начала вспомним, что такое лизинг. А это, если по-простому, всего лишь долгосрочная аренда автомобиля. При этом арендовать автомобиль может частное лицо или организация.

КОМУ ВЫГОДНО

Физлиц лизинг выручает, когда на понравившийся автомобиль денег не хватает, а условия по кредиту, предлагаемые дилером, не устраивают — слишком высокие проценты. Тогда автолюбитель и обращается в лизинговую компанию. Последняя выкупает машину, которая понравилась клиенту, заключает с ним договор лизинга и сдает ему авто в аренду.

Но в России чаще всего лизингом пользуются организации, чтобы арендовать машину для коммерческих целей. Например, таксомоторная компания хочет пополнить свой парк машинами бизнес-класса, чтобы увеличить количество клиентов. Выкупить транспорт за полную стоимость у фирмы нет возможности — не хватает средств. Тогда она обращается в лизинговую компанию. Последняя рассматривает заявку, выкупает автомобили и заключает с такси договор. Также к услугам лизинговых организаций прибегают предприятия, которым необходимы автомобили для перевозки высшего руководства, курьерской доставки или транспортировки грузов.