Автомобиль после лизинга: стоит ли покупать и чего опасаться

Стоит ли покупать машину после лизинга, чем может обернуться такая покупка и как избежать обмана, приобретая машину, побывавшую в длительной аренде разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Но для начала вспомним, что такое лизинг. А это, если по-простому, всего лишь долгосрочная аренда автомобиля. При этом арендовать автомобиль может частное лицо или организация.

КОМУ ВЫГОДНО

Физлиц лизинг выручает, когда на понравившийся автомобиль денег не хватает, а условия по кредиту, предлагаемые дилером, не устраивают — слишком высокие проценты. Тогда автолюбитель и обращается в лизинговую компанию. Последняя выкупает машину, которая понравилась клиенту, заключает с ним договор лизинга и сдает ему авто в аренду.

Но в России чаще всего лизингом пользуются организации, чтобы арендовать машину для коммерческих целей. Например, таксомоторная компания хочет пополнить свой парк машинами бизнес-класса, чтобы увеличить количество клиентов. Выкупить транспорт за полную стоимость у фирмы нет возможности — не хватает средств. Тогда она обращается в лизинговую компанию. Последняя рассматривает заявку, выкупает автомобили и заключает с такси договор. Также к услугам лизинговых организаций прибегают предприятия, которым необходимы автомобили для перевозки высшего руководства, курьерской доставки или транспортировки грузов.

Фото claytonsquare.co.uk

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ

Договор с частным лицом или организацией заключается при условии, что машина арендуется минимум на год, а собственником остается лизинговая компания. То есть «купленный» таким образом автомобиль нельзя продать или зарегистрировать на себя. Кроме того, на лизинговом авто запрещается выезжать за рубеж, а ремонтировать можно только в дилерском сервисе, екомендованном лизинговой компанией. Наконец, лизингополучатель не может тюнинговать или перекрашивать авто.

Каждый месяц, пока действует договор, клиент вносит лизинговый платеж. Если средства не поступают, возникает просрочка. В этом случае лизингодатель может изъять автомобиль и «продать» его другому покупателю.

Когда договорные обязательства закончатся, машину можно будет вернуть лизинговой фирме или выкупить по выкупной стоимости (назначается лизингодателем). Она прописывается в договоре в отдельной строке и учитывает ежемесячные лизинговые платежи — покупатель по истечении времени должен оплатить оставшуюся сумму долга. Также, в зависимости от компании, платежи могут не учитываться, и покупатель при выкупе автомобиля платит его изначально фиксированную выкупную стоимость.

Фото ronin.ru

Минимальный срок лизинга у большинства компаний — 1 год, максимальный — 5 лет. Лизинг рассчитывается с учетом амортизации — износа автомобиля и его составляющих, потому чаще всего лизинговые договоры оформляют сроком на 3 года. За это время износ авто уже есть, но ресурс еще не исчерпан, а значит, его можно снова отдать в лизинг или же выгодно продать.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Однако покупка такого авто сопряжена с кучей рисков. Так,пока автомобиль находится в лизинге, на нем могут быть ограничения ГИБДД. Купив такое авто, новый владелец не сможет зарегистрировать т/с в автоинспекции. Мы, например, нашли на доске объявлений этот автомобиль и поскольку госномер был ясно читаем, решили пробить его через приложение avtocod.ru.

Общий срок эксплуатации «Лексуса» — 5 лет 9 месяцев. В течение всего этого времени автомобилем владело юридическое лицо. Машина находится в лизинге и имеет ограничения ГИБДД. Дозвониться до продавца нам не удалось. Вероятно, автомобиль уже продали.

ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ

С чем может быть связано наличие ограничений? С неуплатой лизинговых платежей. Если владелец просрочил какой-либо порядковый платеж за пользование авто, то на машину налагаются ограничения ГИБДД. И просто погасить их мало:

– Погашение долга не означает автоматического снятия ограничений, — объясняет ситуацию руководитель Уральского центра правовой помощи автомобилистам Руслан Муниров. — Порой для этого нужно обращаться в те инстанции, которые их наложили, и получать документы, подтверждающие погашение задолженности. А это все дополнительное время, деньги и нервы. Никакие устные договоренности о намерении погасить долг не имеют правового значения и не дают никаких гарантий. Поэтому, пока существуют ограничения, не рекомендую покупать такой автомобиль…

Кроме того, часто автомобили в лизинге находятся еще и в залоге. Например, мы нашли объявление о продаже BMW 7-й серии 2017 года выпуска и так же пробили ее на avtocod.ru.

Как видите, машина и лизинговая, и залоговая. К тому же, имеются неоплаченные штрафы. По словам владельца, автомобиль абсолютно точно не может находиться в залоге. И даже когда мы предъявили ему результаты проверки, он объяснил — это «лизинговый залог». То есть, пока автомобиль не выкуплен, он состоит в залоге у лизингодателя. Этот продавец готов сделать переуступку лизинга. И в таком случае лизинговые платежи перелягут на ваши плечи. Вместе с залогом.

ЭКСПЕРТЫ ПРОТИВ

– Понятия «лизинговый залог», о котором говорит продавец, не существует, — говорит автоюрист Максим Едрышов. — Лизингодатель не может брать автомобили в залог. Это юридически невозможно. Лизинговые компании часто покупают машины у дилера в кредит под условием залога. Затем они сдают автомобили аренду и выплачивают долг. Это нормальная практика. В данной ситуации именно такой случай. Пока компания не рассчиталась с дилером, автомобиль числится залоговым…

– Может сложиться такая ситуация, когда лизинговая компания перестает выполнять свои обязательства перед банком, — продолжает тему Руслан Муниров, — А так как залог переходит по праву собственности, то отвечать за него будет лизингополучатель. То есть если вы приобретете залоговый автомобиль у лизинговой компании, банк может истребовать у вас машину за долги. В этой ситуации вам придется вернуть автомобиль в банк. Предъявить требования вы сможете только к самому продавцу — лизинговой компании. Но может случиться так, что лизинговая компания будет неплатежеспособной. А вы останетесь и без денег, и без автомобиля…

Фото hyundai-kt.ru

И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ

Частное или юридическое лицо могут продавать автомобиль после лизинга только тогда, когда лизинг закрыт, авто выкуплено и числится за новым владельцем. Если же лизинговый договор у приобретаемого авто не закрыт, то у покупателя высок риск столкнуться со следующими проблемами.

Во-первых, вы не сможете зарегистрировать автомобиль на себя, так как на нем могут быть ограничения. Во-вторых, автомобиль может изъять через суд лизинговая компания, если бывший владелец перестанет выплачивать лизинговые взносы. В-третьих, машина может иметь проблемы юридического характера. Поскольку авто принадлежало лизинговой компании, то ни лизингополучатель, выкупивший авто, ни последующий покупатель ничего про автомобиль не знают. А он может быть заложен, арестован и так далее. А вскроется это гораздо позже после того, как купят машину.

ТРЕБУЙТЕ ДОКУМЕНТЫ

    Поэтому, если вы будете покупать автомобиль у частного лица, обязательно истребуйте справку о закрытии лизинга и документ, подтверждающий отсутствие ограничений. Также проверьте машину на предмет залога и проследите, чтобы в договоре купли-продажи было указано, что машина не является предметом залога, кредита и не имеет ограничений или обременений.

    Если вы совершаете покупку машины у юридического лица, то плюсом к вышеперечисленным пунктам рекомендуем запросить выписку из ЕГРЮЛ на странице сайта налоговой службы. Сравните данные юрлица в справке и в договоре купли-продажи. Если в сделке участвует доверенное лицо продавца, то проверить подлинность доверенности можно в нотариальной конторе, которая заверяла документ.

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    7 марта 2019
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