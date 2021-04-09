Россияне снова ринулись раскупать автомобильный секонд-хенд

В марте было продано 476 тысяч автомобилей с пробегом — это, между прочим, сразу на 10,4% выше результата годичной давности, сообщило порталу «АвтоВзгляд» агентство «Автостат».

Вполне ожидаемо, что самая востребованная марка LADA — тираж тольяттинских и ижевских авто составил 111 500 экземпляров, на 9,8% больше, чем год назад. Второе по популярности место сохраняет Toyota (53,8 тыс. шт.; +7,8%), которой, очевидно, не догнать лидера.

Далее с очень близкими результатами расположились Nissan (26,9 тыс. шт.; +6,6%), Hyundai (26,6 тыс. шт.; +13,5) и KIA (25,9 тыс. шт.; +12,9%).

По итогам первого квартала рынок «вторички» тоже выбрался «в плюс». Если говорить конкретно, то россияне приобрели 1 244 800 легковых машин с пробегом. Если сравнивать показатели этого и прошлого года, рост составил 3,3%.

И немного — о новых авто. По итогам марта россияне приобрели 6 946 «паркетников» Hyundai Creta — это, на секундочку, четвертый результат среди всех моделей, представленных на российском рынке. И никто из прямых конкурентов даже близко не может приблизиться к народному «корейцу» российской сборки! Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить секрет успеха.