Российские водители массово отказываются от газомоторного топлива в пользу бензин

Учитывая, что расход газового топлива получается заметно выше, чем потребление «девяносто второго», а на российских АГНКС процветает «недолив», уже очень многие автомобилисты перешли обратно на бензин. И этот процесс набирает серьезные обороты, поскольку, по подсчетам специалистов, пропан-бутан выгоден лишь тогда, когда он стоит в два раза дешевле, чем Аи-92.

Почему сжиженные углеводородные газы (СУГ) так лихо взлетели в цене, объясняить очень просто: их стоимость никак не регулируется государством. А значит, производители горючих смесей выставляют оптовые цены по внешним котировкам.

В Министерстве энергетики агентству «Прайм» подчеркнули, что газомоторное топливо продолжает быть дешевле бензина и дизеля, а значит поводов для паники нет: «Ценообразование носит исключительно рыночные принципы и складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения», — сообщил представитель Минэнерго. Впрочем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в Минэнерго не заметели и быстро растущие цены на бензин, хотя об этом недвусмысленно заявила недавно Счетная палата РФ.

В ответ на это озабоченность аудиторов, замглавы Минэнерго России Павел Сорокин высказался в том смысле, что «мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году». Но «не видя предпосылок», ведомство, тем не менее, в итоге решило скорректировать механизм «топливного демпфера» — но только начиная с мая этого года и только в отношении бензина, дизтопливу разрешено дорожать и дальше. Похожая ситуация складывается, на наш взгляд, и с газомоторным топливом. Чиновники обратят внимание на проблему, когда цена на него взлетит до небес.

Между тем, таксисты и другие перевозичики, которые активно переводили свою технику на пропан-бутан, с мнением чиновников категорически не согласны и уже активно переориентируются с газа на бензин. Но, как видим, вставать на сторону потребителей власти не планируют, хотя себестоимость перевозок оказывает непосредственное влияние на доступность абсолютно всех товаров и услуг.