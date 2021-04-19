Как поступают таксисты перед поездкой, чтобы заработать побольше денег

Психология — это великая наука, хотя и многие таковой ее не считают. Зато почти каждый из нас верит в какие-то приметы, а кто-то систематически совершает определенные действия, свято веря, что они способствуют успеху и даже обогащению. Вот и у таксистов существуют свои ритуалы, якобы помогающие им зарабатывать. О чем, в частности, свидетельствует любопытный опрос, проведенный специалистами «Ситимобил», в котором приняли участие без малого 3000 водителей такси.

Так, у 27% шоферов имеются в автомобиле индивидуальные талисманы на удачу, 19% «рулевых» перед выходом на смену желают себе хорошего дня, а 51% респондентов считают, что ругать машину нельзя категорически, ибо она не принесет ничего более, кроме проблем.

Любопытно, что 10% таксистов называют себя суеверными. Вероятно, черная кошка или человек с пустым ведром на проезжей части заставят перестроить маршрут. 11% драйверов не подсчитывают заработок до конца смены, дабы не «спугнуть» удачу. Среди водителей авто с шашечками бытует мнение, что если смена началась с отмены заказа, то денег она не принесет, а когда за пару часов удалось выполнить несколько добротных заказов — фортуна будет сопутствовать до конца рабочих часов.