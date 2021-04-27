Ужесточение наказаний для пьяных водителей могут принять уже летом

Правовое управление Госдумы одобрило проект поправок в статью 264.1 Уголовного кодекса, усиливающий санкцию за повторное вождение машины в нетрезвом виде. Напомним, что он увеличивает максимальный срок тюремного заключения для нарушителей с двух до трех лет, а штраф за такой проступок повышается с 300 000 до 500 000 рублей.

По данным РИА «Новости», Госдума планирует рассмотреть законопроект о дополнительных карах для пьяниц за рулем уже через неделю после майских праздников. А до конца весенней сессии, завершающейся в июне, он уже может быть принят. Также сообщается, что практически все фракции Думы готовы поддержать поправку в УК.