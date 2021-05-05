Какие штрафы ждут автовладельца даже на собственном дачном участке

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Начало очередного дачного сезона означает не только долгожданный старт поры отпусков. Для всевозможных инспекторов и проверяющих в этот момент начинается горячая пора массового оформления протоколов на не ждущих такой подлости автомобилистов-отпускников. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о некоторых правовых «ловушках», поджидающих почти каждого автовладельца на отдыхе.

«Мой дом — моя крепость»? Забудьте, это уже давно не про вашу дачу! Тут нельзя делать все, что вздумается. Государство непрерывно придумывает все новые ограничения и штрафы для граждан за дела, которые, по идее, не должны абсолютно никого из числа посторонних волновать.

Ведь происходят они исключительно в границах частной собственности — дачного участка. Для дачников-автомобилистов тоже припасен целый букет подобного рода штрафов — за парковку у дачного забора, за мойку авто у дачного крыльца, за использование в дачных делах старых покрышек и, разумеется, за разжигание костра на шести сотках.

Именно об этих, во многом абсурдных, наказаниях портал «АвтоВзгляд» и решил поговорить в очередном выпуске своего подкаста.

парковка, штрафы, КоАП, платная парковка
5 мая 2021
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