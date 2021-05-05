Какие штрафы ждут автовладельца даже на собственном дачном участке

«Мой дом — моя крепость»? Забудьте, это уже давно не про вашу дачу! Тут нельзя делать все, что вздумается. Государство непрерывно придумывает все новые ограничения и штрафы для граждан за дела, которые, по идее, не должны абсолютно никого из числа посторонних волновать.

Ведь происходят они исключительно в границах частной собственности — дачного участка. Для дачников-автомобилистов тоже припасен целый букет подобного рода штрафов — за парковку у дачного забора, за мойку авто у дачного крыльца, за использование в дачных делах старых покрышек и, разумеется, за разжигание костра на шести сотках.

Именно об этих, во многом абсурдных, наказаниях портал «АвтоВзгляд» и решил поговорить в очередном выпуске своего подкаста.