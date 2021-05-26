Папа римский Франциск оценил новый Fiat 500

Папа римский Франциск принял делегацию, которая рассказала ему о миссии и ценностях новообразованной корпорации Stellantis, а также представила обновленную модель Fiat 500.

Добавим, что под именем Fiat 500 сейчас выпускает несколько разных автомобилей. С трою по-прежнему остаются «старый» хэтчбек Fiat 500, компанию которому отныне составил новейший электрический Fiat Nuova 500 — очевидно, последний как раз показали Папе Франциску.

Между тем, планы Stellantis медленно, но верно воплощаются в жизнь. Напомним, что после слияния групп PSA и FCA созданный концерн объединил в себе 14 автомобильных марок, поставив цель стать «самым великим производителем в мире».

По итогам первых трех месяцев 2021 года Stellantis завоевал лидерство по продажам в сегменте легковых автомобилей, а также легкого коммерческого транспорта на европейском рынке. Доля концерна составила 23,6%.