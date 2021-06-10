Почта России будет ездить на BMW M850i Gran Coupe

Стоит отметить, что благодаря мощному автомобилю корреспонденция до адресатов быстрее не доедет, ибо использовать BMW M850i Gran Coupe Почта России будет лишь для нужд головного офиса.

По условиям тендера, указывать модель требуемой машины нельзя, но желаемым требованиям соответствует упомянутый немецкий «люкс». А почтальоны запросили авто с движком мощностью от 450 до 530 л. с. с габаритами 5082х1915х1407 и больше. Что ж, могут себе позволить.

Между тем, российский офис BMW недавно сообщил о проведении сервисной кампании, связанной с отваливающимися стоп-сигналами. Правда, речь шла о 6-ой серии Gran Coupe, реализованных на нашем рынке с апреля 2013 год по август 2016-го. Впрочем, не исключено, что и «восьмерка» может подвести владельцев в самый неподходящий момент.