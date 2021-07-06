Для привитых от коронавируса россиян в два раза подешевеет каршеринг

Так, каршеринг «Ситидрайв» будет поощрять пользователей, которые вакцинировались от коронавируса. Промокод на скидку смогут получить те клиенты сервиса, которые успели полностью или частично пройти процесс вакцинации.

Этим пользователем сервис подарит 50-процентную скидку на одну поездку при поминутной аренде автомобиля. Для того, чтобы получить промокод, потребуется заполнить специальную форму, приложив свой сертификат о вакцинации. Акция будет действовать во всех городах до конца лета.

Что ж, на наших глазах непривитые россияне становятся людьми второго сорта, которым, во-первых, стали полностью недоступны некоторые сферы жизни, ивдобавок теперь вынуждены платить за услуги больше, чем получившие заветную прививку.

Кстати, коронавирус только что отправил ралли «Шелковый путь-2021» в нокаут, ведь Монголия закрыла границу. Официальная версия такова: в этой стране скачок заболеваемости, больницы переполнены. На фоне такого бедствия проводить ралли оказалось небезопасно и неэтично.