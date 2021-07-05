АМПП начал штрафовать водителей за оплаченную парковку

На днях участница интернет-сообщества «Синие ведерки» получила подряд три штрафа за неоплату парковки в одном и том же месте, хотя честно оплачивала все свои стоянки здесь посредством мобильного приложения «Парковки Москвы». Любопытно, что во всех «письмах счастья2 фигурировало одно и тоже время: 00 часов 00 минут, хотя в указанный период машина находилась во двое ее дома, а сама она мирно спала.

Впрочем, гражданка поначалу не очень расстроилась, уверенная, что моментально восстановит справедливость, представив АМПП данные об оплате парковочных сессий, хранящихся в разделе 'История» указанного приложения.

Каково же было ее удивление, когда эта страничка оказалась девственно пуста! То есть доказать что-либо АМПП возможности нет! Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» немедленно бросились проверять информацию и с грустью убедились, что их их истории парковок обнулилились. То есть и нам, и другим пользователям приложения в любой момент могут придти штрафные постановления неизвестно за что. Попытка запросить «потерянные» данный через сайт transport.mos.ru успехом так же не увенчалась — ресурс оказался недоступным.