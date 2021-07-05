АМПП начал штрафовать водителей за оплаченную парковку

На днях участница интернет-сообщества «Синие ведерки» получила подряд три штрафа за неоплату парковки в одном и том же месте, хотя честно оплачивала все свои стоянки здесь посредством мобильного приложения «Парковки Москвы». Любопытно, что во всех «письмах счастья2 фигурировало одно и тоже время: 00 часов 00 минут, хотя в указанный период машина находилась во двое ее дома, а сама она мирно спала.
Впрочем, гражданка поначалу не очень расстроилась, уверенная, что моментально восстановит справедливость, представив АМПП данные об оплате парковочных сессий, хранящихся в разделе 'История» указанного приложения.
Каково же было ее удивление, когда эта страничка оказалась девственно пуста! То есть доказать что-либо АМПП возможности нет! Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» немедленно бросились проверять информацию и с грустью убедились, что их их истории парковок обнулилились. То есть и нам, и другим пользователям приложения в любой момент могут придти штрафные постановления неизвестно за что. Попытка запросить «потерянные» данный через сайт transport.mos.ru успехом так же не увенчалась — ресурс оказался недоступным.
– Беда в том, что подавляющее большинство водителей не знают о том, что потеряли возможность проследить историю своих парковок/платежей, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию юрист Михаил Никитин. — И если учесть, что штрафное постановление формируется за три дня после якобы имевшей место неоплаты, то доказать обратное становится, по сути, невозможно, Иначе как полным беспределом подобную «работу» АМПП нельзя…
И в сложившейся ситуации автовладельцам можно посоветовать следующее: делать скрин-шоты всех своих парковочный действий; сразу после состоявшейся (завершенной) парковочной сессии генерировать «Отчет об операциях по парковочному счету» (в приложении/личном кабинете на сайте Моспаркинга с последующей отправкой сформированного отчета на электронную почту).
Если незаконные штрафы уже начали приходить — лично наведаться в офис «Московского паркинга» и письменно потребовать предоставить выписку из «истории болезни».
А пока суть да дело — обжаловать штраф через, скажем «Автокод». Еще один вариант — оплачивать каждую парковку не посредством счета в приложении, а банковской картой.
Кстати сказать, это не единственный способ, которым АМПП подставляет водителей под штраф, Как утверждают другие участники движения «Синие ведерки», в последнее время эта контора принудительно прекращает парковочные сессии, и в это время пешие инспекторы службы быстренько пробегают вдоль стоящих автомобилей со своими планшетами.
Но и это, увы, не единственный способ «честного» отъема денег у населения подчиненными столичному Дептрансу структурами. И почему за такой бурной деятельностью спокойно наблюдают надзирающие органы — совершенно не понятно, Или, как встарь, рука руку моет?