Почему в России никогда не отменят «налог на роскошь»

Напомним, что у транспортного налога есть своеобразная «надстройка», которую принято называть «налогом на роскошь», — это повышающие коэффициенты для автомобилей дороже 3 000 000 рублей. Правда, к реальной роскоши все это имеет весьма отдаленное отношение. Ведь в список машин, попадающих под высокие ставки, попал даже скромная семейная Skoda Kodiaq.

Понятно, что сам трехмиллионный порог с 2014 года потерял всякую актуальность… Что подтверждает вышеупомянутый господин Катасонов: «Мы подняли цифры, исходя из простой логики: мы посчитали, когда в последний раз была эта цифра указана, посмотрели инфляцию. Сегодня практически можно в два раза эту сумму поднять. Поэтому решение вопроса есть».

Вот только вряд ли этот законопроект будет реализован в виде действующего законодательного акта. Ведь совсем недавно правительство России начало обсуждать «донастройку» налогов, которая позволит пополнить бюджет на 400 миллиардов рублей. И при таком раскладе менять принципы удобного для пополнения бюджета «налога на роскошь» никто не будет.

А вообще машины дорожают так лихо, что стартовым порогом в мир «приличных авто» стали уже 2 000 000 «целековых». Скажем, новый кроссовер Geely Atlas Pro стоит от 2 119 900 ₽.