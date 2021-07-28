Почему с 1 августа резко подорожают поездки на такси

Итак, что же это за система. В ней будут указываться данные обо всех медосмотрах и путевых листах водителей, а также — о техосмотрах автомобилей. Кроме того, каждому зарегистрированному таксисту присвоят личный идентификатор для того, чтобы запретить работать более 40 часов в неделю.

Правда, к 1 августа многие водители не могут завести аккаунт в системе — сейчас она работает со сбоями. По данным профсоюза «Таксист», на текущий момент регистрацию прошли только лишь 10% от всего количества таксистов, состоящих в профсоюзе.

Как предсказывает The Village, в тарифах «Эконом» может уйти едва ли не половина водителей — количество таксистов снизится, а цены на услуги таксомоторов вырастут.

«С 1 августа начнется транспортный коллапс, водителей просто не будет, и это приведет к удорожанию такси вдвое», — рассказал изданию один из таксистов.

Шоферская братия недовольна тем фактом, что после смены они фактически не смогут пользоваться своими автомобилями (за это будут выписываться штрафы), работая с различными агрегаторами. Кроме того, заканчивать смену перевозчикам придется заранее — опять же, из-за возможного наказания.